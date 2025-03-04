Жену Невзорова оштрафовали в России

Суд оштрафовал жену Невзорова на 30 тысяч рублей за репост его публикации

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал жену журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом России иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ) Лидию за репост одной из его публикаций. Об этом сообщает ТАСС.

Жену Невзорова привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 42 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства»). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как отмечается, супруга Невзорова в своем Telegram-канале сделала репост публикации журналиста без указания, что он является иноагентом. Невзоровой направили письменное предупреждение с требованием устранить нарушение, однако она его не выполнила.

В июле 2024 года сообщалось, что Невзорова и его жену признали в России экстремистским объединением. Их деятельность в стране запретили, а российское имущество и доходы решили изъять и обратить в доход государства.

Минюст России внес Невзорова в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Перед этим против журналиста возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии.