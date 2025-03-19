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13:49, 19 марта 2025Ценности

Сыгравший Веника в «Папиных дочках» актер рассказал о похудении на 20 килограммов

Российский актер Филипп Бледный похудел на 20 килограммов ради съемок в сериале
Мария Винар

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский актер Филипп Бледный, который сыграл в телесериале «Папины дочки» Веника, рассказал о похудении на 20 килограммов. Соответствующее интервью публикует издание WomanHit.

В разговоре с журналистами 36-летний артист признался, что избавился от лишних килограммов ради съемок в сериале «СССР», которые прошли в 2018 году. По его словам, во время гастролей он в три раза сократил рацион, но при этом продолжил активно тренироваться. «В общем, я стал таять. Еще стресс, активное и адреналиновое желание попасть в эту картину меня подсушивало. И когда я приехал на очередные пробы, режиссер, увидев меня в коридоре студии, воскликнул: "Прекрати, это нужно остановить"», — поделился он своими воспоминаниями.

Бледный отметил, что на тот момент находиться в весе на 20 килограммов меньше прежнего было дискомфортно. «Я же под сотку весил. Помню ощущение того, что опять превратился в какого-то юношу, такого легкого и воздушного», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой после похудения.

Вот это да!
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