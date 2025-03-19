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17:27, 19 марта 2025Мир

Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

Bloomberg: Тайвань назвал 2027 год датой возможного вторжения Китая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В ходе ежегодных военных учений Министерство обороны Тайваня обнародовало дату потенциального китайского вторжения. Им стал 2027 год, сообщает Bloomberg.

«Учения также удвоятся продолжительностью до десяти дней этим летом, что свидетельствует о повышенном внимании к военной готовности в демократическом регионе, на который Китай претендует как на свою территорию», — пишет издание.

При этом эксперты Bloomberg считают, что обозначение конкретных сроков китайского вторжения может расцениваться как «политический сигнал», направленный на увеличение военного бюджета со стороны парламента.

14 марта президент Тайваня Лай Циндэ официально признал Китай враждебной иностранной силой и объявил о расширении национальных мер безопасности. 19 октября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал войска страны повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий.

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