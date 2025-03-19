Технологический гигант извинился перед разгневанными акционерами

Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи извинился перед акционерами за слабые результаты работы этого технологического гиганта. Об этом сообщило издание Financial Times.
По его информации, руководителю компании пришлось встретиться с разгневанными акционерами на ежегодном собрании в Сувоне, после того как акции компании потеряли за последний год почти пятую часть стоимости. Однако в Samsung заверили, что намерены добиться ощутимых результатов в этом году. В свою очередь, акционеры потребовали более решительных действий в условиях надвигающихся пошлин США на иностранные полупроводники.
Миллиардер Ли Чжэ Ён заявил, что компания находится в «критической ситуации». Основанием для таких выводов стало то, что доля Samsung на рынке микросхем памяти DRAM снизилась с 42,2 до 41,5 процента, а доля на рынке смартфонов с 19,7 до 18,3 процента. Однако сильнее всего упали продажи дисплеев для смартфонов — с 50 до 41,3 процента. Доля на рынке телевизоров сократилась с 30,1 до 28,3 процента.
Ранее сообщалось, что Samsung вошел в тройку тех иностранных компаний, возвращения которых россияне ждут особенно сильно. За бренд проголосовали 39,8 процента опрошенных. На первом месте шведская IKEA.