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11:09, 19 марта 2025Экономика

Технологический гигант извинился перед разгневанными акционерами

FT: Samsung извинился и признал падающую конкурентоспособность
Кирилл Луцюк

Фото: Lee Jae-Won LJW / NL / Reuters

Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи извинился перед акционерами за слабые результаты работы этого технологического гиганта. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его информации, руководителю компании пришлось встретиться с разгневанными акционерами на ежегодном собрании в Сувоне, после того как акции компании потеряли за последний год почти пятую часть стоимости. Однако в Samsung заверили, что намерены добиться ощутимых результатов в этом году. В свою очередь, акционеры потребовали более решительных действий в условиях надвигающихся пошлин США на иностранные полупроводники.

Миллиардер Ли Чжэ Ён заявил, что компания находится в «критической ситуации». Основанием для таких выводов стало то, что доля Samsung на рынке микросхем памяти DRAM снизилась с 42,2 до 41,5 процента, а доля на рынке смартфонов с 19,7 до 18,3 процента. Однако сильнее всего упали продажи дисплеев для смартфонов — с 50 до 41,3 процента. Доля на рынке телевизоров сократилась с 30,1 до 28,3 процента.

Ранее сообщалось, что Samsung вошел в тройку тех иностранных компаний, возвращения которых россияне ждут особенно сильно. За бренд проголосовали 39,8 процента опрошенных. На первом месте шведская IKEA.

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