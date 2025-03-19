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11:25, 19 марта 2025Россия

Тела прорвавшихся на российскую территорию бойцов ВСУ показали на видео

Тела прорвавшихся на российскую территорию солдат ВСУ сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Military Theme Z

Тела прорвавшихся на российскую территорию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Два видеоролика опубликовал Telegram-канал Military Thene Z.

На кадрах видно по меньшей мере двоих украинских солдат — об их принадлежности к ВСУ свидетельствует изолента синего цвета. Один из бойцов без обуви — возможно, ее сняли для дальнейшего использования.

По данным канала, ролик снят на территории Курской области.

Подобную картину в скором времени, вероятно, смогут наблюдать и жители белгородского приграничья. 18 марта ВСУ предприняли попытку пересечь линию госграницы. Атака была отражена, по данным Минобороны России, потери украинских войск составили до 60 человек, а также несколько единиц бронетехники.

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