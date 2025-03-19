Тела прорвавшихся на российскую территорию бойцов ВСУ показали на видео

Тела прорвавшихся на российскую территорию солдат ВСУ сняли на видео

Тела прорвавшихся на российскую территорию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Два видеоролика опубликовал Telegram-канал Military Thene Z.

На кадрах видно по меньшей мере двоих украинских солдат — об их принадлежности к ВСУ свидетельствует изолента синего цвета. Один из бойцов без обуви — возможно, ее сняли для дальнейшего использования.

По данным канала, ролик снят на территории Курской области.

Подобную картину в скором времени, вероятно, смогут наблюдать и жители белгородского приграничья. 18 марта ВСУ предприняли попытку пересечь линию госграницы. Атака была отражена, по данным Минобороны России, потери украинских войск составили до 60 человек, а также несколько единиц бронетехники.