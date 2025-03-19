Трамп рассказал о неформальных беседах с Путиным

Трамп заявил, что он несколько раз неформально беседовал с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он несколько раз неформально общался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Examiner.

«Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки. Это не было обнародовано ранее, но это продолжение позитивного диалога. Если бы это не было позитивом, я бы вам сказал», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп высоко оценил разговор с Путиным и подчеркнул, что он «может послужить началом чего-то хорошего».

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.