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12:03, 19 марта 2025Мир

Трамп рассказал о неформальных беседах с Путиным

Трамп заявил, что он несколько раз неформально беседовал с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: House Select Committee / AP

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он несколько раз неформально общался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Examiner.

«Знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки. Это не было обнародовано ранее, но это продолжение позитивного диалога. Если бы это не было позитивом, я бы вам сказал», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп высоко оценил разговор с Путиным и подчеркнул, что он «может послужить началом чего-то хорошего».

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились нормализовать отношения России и США. В частности, они обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Вот это да!
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