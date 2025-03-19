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02:39, 19 марта 2025Мир

Трамп захотел приобрести редкоземельные металлы России

Трамп: У России есть нужные США ресурсы, в том числе редкоземельные металлы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия обладает нужными США ресурсами, в том числе редкоземельными металлами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет наладить масштабную торговлю с Москвой. В частности, по словам главы государства, США заинтересованы в приобретении российских редкоземельных металлов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возможности для сотрудничества России и США, в том числе по редкоземельным металлам, есть. При этом он уточнил, что пока разговор об этом не ведется.

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