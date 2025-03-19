Трамп заявил о готовности дружить с Россией при одном условии

Трамп заявил о желании дружить с Россией и Китаем без их сближения

Президент США Дональд Трамп изъявил желание дружить с Россией при одном условии, которое заключается в недопущении сближения РФ с Китаем. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, у России есть ценные для США ресурсы, в том числе редкоземельные металлы. При этом лидер КНР Си Цзиньпин также готов наладить отношения со Штатами, поскольку Пекин нуждается в американском рынке.

Трамп сказал, что желает «дружить и с теми, и с другими», при это он не хочет, чтобы Москва и Пекин «начали сходиться». В сближении РФ и КНР глава Белого дома обвинил экс-президента США Барака Обаму и его «плохую энергетическую политику».

Ранее Трамп раскрыл необычную деталь разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, президент РФ не просил у него прекратить поставки оружия Украине.