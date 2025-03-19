Три страны лишились шансов заработать на перевооружении Европы

FT: ЕС не станет покупать оружие у компаний из США, Британии и Турции

Оружейные компании из США, Великобритании и Турции не смогут поучаствовать в перевооружении Европейского союза (ЕС), на которое Брюссель пока собирается потратить 150 миллиардов евро. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на официальные лица.

Иное развитие событий будет возможно только в том случае, если названные страны подпишут с Евросоюзом пакты об обороне и безопасности. Таким образом, на деньги из фонда для финансирования закупок оружия смогут рассчитывать только оборонные компаний ЕС и третьих стран, подписавших обозначенные соглашения.

Как пишет издание, принятое решение стало победой Франции и других государств, которые ратовали за принцип «покупай европейское» в отношении инвестиций в оборону. Однако есть мнение, что этот шаг приведет в смятение оборонный сектор Великобритании, чьи оборонные компании глубоко интегрированы в соответствующие сегменты европейской промышленности.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогноз, согласно которому у Европы может уйти больше десяти лет на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. Причиной этого окажутся задержки у подрядчиков, которые перегружены существующим спросом. Кроме того, имеет место дефицит подготовленных кадров.