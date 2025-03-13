Эксперты назвали сроки перевооружения Европы

Bloomberg: Европе может потребоваться более десятилетия на перевооружение

Странам Европы может потребоваться более десятилетия на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg Intelligence в своем отчете.

«Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет для укрепления своих оборонных секторов», — утверждается в публикации.

По данным аналитиков, процесс наращивания военной мощи будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», которые перегружены существующим спросом. Кроме того, в европейском оборонном секторе наблюдается нехватка подготовленных кадров. В отчете указано, что небольшая военная промышленность региона может не справиться с обеспечением всего необходимого в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании республики участвовать в программе перевооружения Европейского союза.