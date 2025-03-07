Турция захотела принять участие в перевооружении Европы

Лидер Турции Эрдоган захотел участвовать в программах Евросоюза по ВПК и Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании республики участвовать в программе перевооружения Европейского союза (ЕС), которая в том числе подразумевает резкое увеличение расходов на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом турецкий лидер рассказал в ходе видеоконференции главы Евросовета со странами — партнерами ЕС, передает ТАСС.

По его мнению, будущие программы европейской оборонной промышленности должны быть открыты для всех союзников. Эрдоган подчеркнул, что также Анкара хотела бы присоединиться к программам Европы по реконструкции и восстановлению Украины.

«Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — сказал турецкий лидер.

В то же время он, указав на необходимость планирования европейской безопасности вместе с Турцией, назвал важным сохранение в максимальной степени трансатлантических связей, что означало бы мощную поддержку со стороны США.

Ранее глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн предупредил об опасности продолжения закупок оружия у США. Он сослался на нестабильность позиции заокеанского партнера и заметил, что убедиться в проблемах, которые создает такая зависимость, недавно могла Дания.

Речь шла о том, что королевство закупает самолеты F-35 у страны, президент которой Дональд Трамп открыто заявляет претензии на ее территории, то есть остров Гренландия.

В четверг, 6 марта, участники саммита Евросоюза приняли итоговый документ о перевооружении Европы, в рамках которого объединение радикально увеличит расходы на оборону. В том числе средства будут направлены на развитие военных производств и поддержку Украины.