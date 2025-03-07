Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 7 марта 2025Экономика

Турция захотела принять участие в перевооружении Европы

Лидер Турции Эрдоган захотел участвовать в программах Евросоюза по ВПК и Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании республики участвовать в программе перевооружения Европейского союза (ЕС), которая в том числе подразумевает резкое увеличение расходов на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) региона. Об этом турецкий лидер рассказал в ходе видеоконференции главы Евросовета со странами — партнерами ЕС, передает ТАСС.

По его мнению, будущие программы европейской оборонной промышленности должны быть открыты для всех союзников. Эрдоган подчеркнул, что также Анкара хотела бы присоединиться к программам Европы по реконструкции и восстановлению Украины.

«Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — сказал турецкий лидер.

В то же время он, указав на необходимость планирования европейской безопасности вместе с Турцией, назвал важным сохранение в максимальной степени трансатлантических связей, что означало бы мощную поддержку со стороны США.

Ранее глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн предупредил об опасности продолжения закупок оружия у США. Он сослался на нестабильность позиции заокеанского партнера и заметил, что убедиться в проблемах, которые создает такая зависимость, недавно могла Дания.

Речь шла о том, что королевство закупает самолеты F-35 у страны, президент которой Дональд Трамп открыто заявляет претензии на ее территории, то есть остров Гренландия.

В четверг, 6 марта, участники саммита Евросоюза приняли итоговый документ о перевооружении Европы, в рамках которого объединение радикально увеличит расходы на оборону. В том числе средства будут направлены на развитие военных производств и поддержку Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

    Китай начали покидать частные самолеты

    Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

    Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

    Гражданин Украины собирал данные о личном составе ВС России и получил срок

    Участвовавший в СВО российский чиновник ушел в отставку. Попрощаться с ним пришли сотни людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше