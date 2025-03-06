Еврокомиссия анонсировала вложения в военные производства Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала вложения в украинский ВПК и поставки оружия

План Еврокомиссии по перевооружению Европы включает в себя расходы на Украину. Об этом заявила глава европейского органа Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

На совместном подходе к СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Евросовета Антониу Коштой перед экстренным саммитом ЕС в Брюсселе она указала, что анонсированные средства в числе прочего пойдут на инвестиции в развитие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и финансирование поставок оружия Киеву.

Представленный фон дер Ляйен план предусматривает расходы на сумму 800 миллиардов евро. Глава ЕК за несколько дней до саммита разослала предложение странам Евросоюза. Реализация проекта поспособствует увеличению оборонного потенциала Европы в краткосрочном порядке и на более длительное время в течение этого десятилетия.

Идея состоит в том, чтобы предоставить государствам — членам ЕС займы в объеме 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону, а также увеличение их самостоятельных расходы на оборону в среднем на 1,5 процента ВВП, что позволит высвободить еще 650 миллиардов евро в течение четырех лет.