Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 6 марта 2025Экономика

Еврокомиссия анонсировала вложения в военные производства Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала вложения в украинский ВПК и поставки оружия
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

План Еврокомиссии по перевооружению Европы включает в себя расходы на Украину. Об этом заявила глава европейского органа Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

На совместном подходе к СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Евросовета Антониу Коштой перед экстренным саммитом ЕС в Брюсселе она указала, что анонсированные средства в числе прочего пойдут на инвестиции в развитие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и финансирование поставок оружия Киеву.

Представленный фон дер Ляйен план предусматривает расходы на сумму 800 миллиардов евро. Глава ЕК за несколько дней до саммита разослала предложение странам Евросоюза. Реализация проекта поспособствует увеличению оборонного потенциала Европы в краткосрочном порядке и на более длительное время в течение этого десятилетия.

Идея состоит в том, чтобы предоставить государствам — членам ЕС займы в объеме 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону, а также увеличение их самостоятельных расходы на оборону в среднем на 1,5 процента ВВП, что позволит высвободить еще 650 миллиардов евро в течение четырех лет.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Захарова высказалась о превращении Украины в шипованную свинью

    В Кремле пообещали продолжить снабжать электроэнергией Абхазию

    В России разработали ровер «Сверчок» для СВО

    Названы самые популярные у россиян товары ушедших брендов

    «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

    В российском регионе приговорили к шести годам колонии лидера экстремистской организации

    Европу призвали вступить в гонку вооружений с Россией

    Захарова заявила о желании Франции и Британии добиться передышки для Украины

    В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше