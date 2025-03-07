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12:24, 7 марта 2025Экономика

Европе указали на опасность закупок американского оружия

Глава отдела Airbus Шелльхорн предложил ЕС сократить закупки вооружений у США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: John Schults JES / Reuters

Закупки готовых вооружений в США угрожают европейской безопасности из-за неопределенной позиции Вашингтона. Об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявил глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн, передает ТАСС.

Он пояснил, что партнеры в любой момент могут остановить поставки, и напомнил, что не так давно факт угрозы могли осознать датчане, закупающие американские самолеты F-35. Ведь если им придется защищать Гренландию от попыток президента США Дональда Трампа захватить остров, то использовать американское оружие окажется не лучшей идеей.

По словам Шелльхорна, европейскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нужна встряска, для которой следует увеличить национальные оборонные бюджеты и развивать сотрудничество стран региона в военных аспектах.

Накануне, 6 марта, на саммите Евросоюза был принят итоговый документ о перевооружении Европы, в рамках которого объединение радикально увеличит расходы на оборону. В том числе средства будут направлены на развитие военных производств и поддержку Украины. Документ стал первым за десятилетия в Европе на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

В ближайшее время Еврокомиссия займется поиском источников финансирования военно-промышленного комплекса ЕС. Кроме того, Европейский инвестиционный банк переориентируют на финансирование военных проектов.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза на фоне российской угрозы, подчеркнув, что доверять Москве больше не представляется возможным. Республика является единственной ядерной державой ЕС, хотя в Европе ядерные боеголовки есть и у Великобритании.

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