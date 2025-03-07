Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 7 марта 2025Мир

Эрдоган выдвинул требование Европе из-за плана перевооружений

Эрдоган потребовал от Европы включить Турцию в единую систему безопасности
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен включить Турцию в единую систему безопасности и программу перевооружений. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

«Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам (...) Экономическая безопасность и оборона Европы ясно демонстрируют критическую важность Турции», — указал президент.

Эрдоган также указал, что Анкара хочет участвовать в совместных оборонных программах с континентом, включая те, которые поддерживаются структурами Евросоюза. Кроме того, он подчеркнул, что исключение турецкой стороны из таких проектов является «неприемлемым».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова поддержать становление ЕС новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. Глава ведомства подчеркнул, что Европа будет вынуждена приобрести стратегическую автономию. Он объяснил это тем фактом, что в будущем в США к власти может прийти политик со схожими с Трампом взглядами и поставить под вопрос концепцию Североатлантического альянса.

    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

    Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

    Гражданин Украины собирал данные о личном составе ВС России и получил срок

    Участвовавший в СВО российский чиновник ушел в отставку. Попрощаться с ним пришли сотни людей

    Головин пропустит пятый матч подряд

    Толпа трансгендерных женщин в Таиланде развязала драку ради внимания туристов

    Арестован еще один участник уральской банды за похищение двухгодовалой давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше