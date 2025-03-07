Эрдоган выдвинул требование Европе из-за плана перевооружений

Эрдоган потребовал от Европы включить Турцию в единую систему безопасности

Европейский союз (ЕС) должен включить Турцию в единую систему безопасности и программу перевооружений. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

«Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам (...) Экономическая безопасность и оборона Европы ясно демонстрируют критическую важность Турции», — указал президент.

Эрдоган также указал, что Анкара хочет участвовать в совместных оборонных программах с континентом, включая те, которые поддерживаются структурами Евросоюза. Кроме того, он подчеркнул, что исключение турецкой стороны из таких проектов является «неприемлемым».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова поддержать становление ЕС новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. Глава ведомства подчеркнул, что Европа будет вынуждена приобрести стратегическую автономию. Он объяснил это тем фактом, что в будущем в США к власти может прийти политик со схожими с Трампом взглядами и поставить под вопрос концепцию Североатлантического альянса.