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17:07, 6 марта 2025Мир

Турция выступила с предложением к Европе на случай развала НАТО

Глава МИД Фидан: Турция готова поддержать становление Европы новым центром силы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Турция готова поддержать становление Европейского союза (ЕС) новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью газете Financial Times (FT).

«[Политика Трампа — это] тревожный звонок для всех нас, который означает, что нам нужно объединяться и создавать собственный центр силы», — отметил дипломат.

Фидан подчеркнул, что Европа будет вынуждена приобрести стратегическую автономию. Он объяснил это тем фактом, что в будущем в США к власти может прийти политик со схожими с Трампом взглядами и поставить под вопрос идею Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств. Отмечается, что американский лидер будет настаивать на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.

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