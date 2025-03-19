Турист украл деньги и проиграл их на ставках в Сочи

МВД: В Сочи турист украл 25 тысяч рублей и проиграл их на ставках

В Сочи турист украл деньги у местной жительницы и проиграл их на ставках. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции города в Telegram-канале.

По данным МВД, 37-летний приезжий украл кошелек с 25 тысячами рублей, забытый женщиной на стеллаже в магазине. После этого он отправился в букмекерскую контору и лишился там всех денег.

Оперативники Хостинского отдела полиции установили подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Отмечается, что у мужчины уже есть судимость. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Ранее сочинский санаторий отказался заселить инвалида и нарвался на проверку прокуратуры. Причиной стала собака-поводырь незрячего гостя.