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16:13, 19 марта 2025Путешествия

Туристы устроили массовую драку на фестивале красок в Таиланде и вызвали панику

Pattaya Mail: Туристы устроили массовую драку на фестивале красок в Паттайе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Debajyoti Chakraborty / NewsxImages / Globallookpress.com

Группа иностранных туристов устроила массовую драку на фестивале красок Холи в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщило издание Pattaya Mail.

Стычка на пляже курорта произошла 16 марта между мужчинами, предположительно, индийского происхождения. Две группы туристов начали драться и вызвали панику среди посетителей.

Охрана фестиваля быстро вмешалась, а полиция Паттайи задержала двух пьяных граждан Мьянмы и доставила их в участок. Ожидается, что мужчинам предъявят обвинения в нарушении общественного порядка. За это им грозит штраф до 5 тысяч батов (12,5 тысячи рублей).

Ранее туристки из Европы устроили откровенные танцы на Пхукете и нарвались на штраф. Женщины вышли на улицу и стали прилюдно раздеваться.

Вот это да!
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