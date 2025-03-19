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14:29, 19 марта 2025Путешествия

Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

The Phuket News: Двух туристок оштрафовали за откровенные танцы на Пхукете
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Patong Police

Две туристки из Европы устроили откровенные танцы на улице в Таиланде и нарвались на штраф. Об этом сообщил портал The Phuket News.

18 марта двух женщин из Нидерландов поймали на улице Бангла-роуд на Пхукете, которая славится бурной ночной жизнью. Нарушительницы танцевали и обнажались, что местные власти сочли неуместным и «позорным».

Туристок задержали и доставили в отель полиции. Затем каждую оштрафовали на 2 тысячи батов (почти 5 тысяч рублей).

Ранее на Пхукете иранский турист напал на сотрудников отеля и ударил одного из них шприцем. Полицейским пришлось усмирять мужчину электрошокером.

Вот это да!
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