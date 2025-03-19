У Артемия Лебедева возникли проблемы с документами в одной стране

Блогер Лебедев рассказал, что его не выпускали из Лесото из-за документов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев вспомнил, как у него возникли трудности с вылетом из одной африканской страны из-за проблем с документами. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что речь идет о королевстве Лесото — государстве-анклаве в ЮАР. По словам Лебедева, чтобы попасть в эту страну, ему нужно было получать визу через английское посольство. У блогера возникли трудности с документами, в итоге он попал в Лесото нелегально, без прохождения паспортного контроля.

«Зато на выезде я попал уже по полной программе, потому что мне говорят: "Чувак, у тебя нет въездного штампа, иди в министерство и получай какое-то разрешение, почему ты вообще здесь находишься. *** тебе, а не самолет"», — вспомнил дизайнер. После этого ему пришлось обратиться в инстанции и проставить необходимые штампы в паспорте, чтобы его выпустили из страны.

Ранее Лебедев рассказал о проблемах с российским паспортом. Он заявил, что документ признали недействительным из-за поставленного не в том месте штампа.