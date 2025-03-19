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20:06, 19 марта 2025Мир

У штаб-квартиры ЦРУ перекрыли дороги из-за инцидента

Полиция сообщила о перекрытии дороги у штаб-квартиры ЦРУ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Полиция заявила о перекрытии дороги у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) из-за инцидента со строительством баррикад. Об этом сообщает Fox 5.

«По данным полиции округа Фэрфакс, движение по бульвару Долли Мэдисон перекрыто в обоих направлениях между Джорджтаун-парком и Сэвил-лейн из-за инцидента со строительством баррикады», — утверждается в публикации.

По данным канала, в наблюдении за происходящем задействованы вертолет и несколько беспилотников. Кроме того, на месте событий находятся правоохранительные органы, отряды спецназа и саперы. Согласно материалу, ЦРУ не комментировало ситуацию. В настоящее время неизвестно, есть ли на месте происшествия взрывное устройство.

Ранее в США опубликовали рассекреченные документы о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди.

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