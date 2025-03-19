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04:37, 19 марта 2025Наука и техника

Ученые нашли лучший способ налить пиво

Daily Mail: Ученые раскрыли идеальный способ разлива пива Guinness
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Исследователи выяснили, что традиционный способ розлива стаутов Guinness можно улучшить, сообщает Daily Mail. По их данным, оптимальный интервал между первым и вторым этапом разлива должен составлять не 119,5 секунд, как утверждает производитель, а до пяти минут. Это позволяет получить более плотную пену и сделать вкус напитка насыщеннее.

Классический метод подачи пива Guinness в пабах Великобритании и Ирландии предполагает, что бокал сначала заполняют на две трети, затем делают паузу, чтобы пузырьки осели, и только потом доливают остаток. Однако профессор Леонард Шварц из Университета Делавэра утверждает, что для лучшего результата перерыв между порциями должен быть не менее трех минут, а в идеале — около пяти.

«Если вы хотите получить действительно плотную и кремовую пену, лучше подождать подольше, — объясняет Шварц. — Это дает напитку возможность "устояться" и раскрывает его вкус».

Другие специалисты подтверждают, что двухэтапный метод разлива действительно влияет на качество напитка. При этом они отмечают, что установленное Guinness время в 119,5 секунды — скорее маркетинговый ход, чем научно обоснованный стандарт.

Также ученые подтвердили, что на разлив влияет не только интервал, но и температура: пиво должно подаваться охлажденным до 6 градусов Цельсия, а бокал во время наполнения необходимо держать под углом 45 градусов. Это предотвращает избыточное пенообразование и помогает правильно распределить пузырьки газа.

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