Ученые определили причину ухудшения работы мозга

Sleep Medicine: Низкое качество сна отрицательно сказывается на работе мозга

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что низкое качество сна и его нехватка могут негативно влиять на здоровье мозга. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine, основано на анализе более 100 научных работ и выявило связь между плохим сном и снижением объема серого вещества в головном мозге.

По словам ведущего автора исследования, доктора Тергел Намсрай, нехватка сна может способствовать нейродегенеративным процессам, однако механизмы этого влияния пока изучены недостаточно.

«Мы обнаружили, что люди с расстройствами сна, например, с нарушениями фазы быстрого сна, имеют меньший объем серого вещества в правой лобной извилине. Это одна из первых областей мозга, где появляются признаки деменции и болезни Альцгеймера» — пояснила Намсрай.

Ученые учитывали различные параметры сна: его продолжительность, качество, частоту ночных пробуждений и другие факторы. По мнению исследователей, результаты подтверждают необходимость тщательного контроля за состоянием сна, особенно в рамках медицинских осмотров.

Авторы исследования подчеркивают, что улучшение качества сна может стать одним из способов профилактики возрастных изменений мозга и когнитивных нарушений.