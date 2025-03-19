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17:37, 19 марта 2025Силовые структуры

Угрожавшего отрезать учительнице язык россиянина обязали выплатить ей почти миллион рублей

В Челябинске мужчину, угрожавшего учительнице, обязали выплатить 800 тыс. рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске суд обязал мужчину, угрожавшего отрезать учительнице язык, выплатить ей почти один миллион рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд удовлетворил иск прокурора и постановил обязать фигуранта выплатить пострадавшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что мужчина угрожал учительнице отрезать язык из-за ее замечания детям. Педагог попросила их убрать телефоны и разговаривать на русском языке. После визита обвиняемого ее экстренно госпитализировали. Врачи констатировали у женщины инсульт, после которого она с трудом разговаривает.

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