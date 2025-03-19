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09:49, 19 марта 2025Силовые структуры

Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

В Москве мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве украинские мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 73-летней женщине позвонили под видом оператора сотовой связи и сообщили о повреждении телефонной линии в результате атаки дронов. Для оформления заявки на ремонт они попросили предоставить данные СНИЛС. После получения информации мошенники отключились, но через некоторое время с ней связались якобы сотрудники военной прокуратуры, которые запугали пенсионерку утечкой персональных данных в структуры недружественных стран. Чтобы все исправить, ей предложили отправить сбережения на безопасный счет и задекларировать их.

Пострадавшая собрала деньги в размере 1,3 миллиона рублей и предала курьерам. Только после этого она заподозрила обман и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали посредников телефонных мошенников с Украины.

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