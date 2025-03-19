Украинский агент получил 26 лет колонии за шпионаж и диверсии в ДНР

Суд приговорил к 26 годам украинца Синченко за шпионаж и диверсии по заданию СБУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко за шпионаж и диверсии в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный проведет первые пять лет из назначенного наказания в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении 40 преступлений по разным статьям УК РФ.

Из материалов дела следует, что в 2016 году Синченко взрывал киоски в Донецке, вымогая у их владельцев деньги. В 2018 году его завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в Харькове, которой он передал сведения о сотрудниках МВД и прокуратуры ДНР. Синченко вступи в террористическое сообщество СБУ и в его составе участвовал в шпионаже, диверсиях, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По месту жительства в Донецке украинский агент собирал бомбы, которые затем использовались для терактов против силовиков. 31 октября 2019 года его задержали правоохранительные органы, однако он сумел совершить побег. 29 июня 2020 года Синченко вновь был задержан.

13 марта сообщалось, что в ДНР суд приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за шпионаж.