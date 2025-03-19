Украинский шпион передал данные о сотрудниках КПП в ЛНР и получил 13 лет колонии

Передавший СБУ данные о сотрудниках КПП в ЛНР украинец сел на 13 лет за шпионаж

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 28-летнего гражданина Украины Артура Краснянского к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный собирал данные о сотрудниках контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе ЛНР и Ростовской области с целью последующей передачи Службе безопасности Украины (СБУ). Он действовал с января 2019 года по февраль 2022-го.

Также украинская спецслужба интересовалась номерами телефонов и местах проживания сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.