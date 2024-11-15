Украинец предстанет перед российским судом по делу о шпионаже

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет украинец по делу о шпионаже

Уголовное дело в отношении украинца Артура Краснянского, обвиненного в шпионаже, направлено в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, мужчина с января 2019 года по февраль 2022-го собирал номера телефонов сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, а также информацию о месте их проживания. Данные он передавал спецслужбам Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области арестовали женщину, переводившую деньги ВСУ.