Украинский солдат рассказал о необычном способе побега на сторону России

Пленный Чумарный: Пришлось переодеться в гражданского, чтобы сбежать от ВСУ

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный рассказал о необычном способе побега на сторону России — по его словам, для этого ему пришлось переодеться в гражданского. Об этом бывший солдат 225-го штурмового батальона ВСУ, попавший на фронт из тюрьмы, рассказал РИА Новости.

«Когда нас привезли в Дачное, то сказали, что там нет мирных. Но они были. Я помогал чем мог: едой, водой, газом. Когда принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданского. Боялся, что примут за военного и убьют свои же. Местные помогли», — сказал он.

Чумарный отметил, что впоследствии он десять дней укрывался в подвале с мирными жителями, которые рассказали ему о хорошем отношении российских солдат к пленным. После он добровольно сдался в плен. По его словам, его никто не оскорблял и «пальцем не тронул», а первым делом ему предложили еду и сигареты. «Здесь ко мне относятся лучше, чем свои же», — подчеркнул он.

Ранее солдат ВСУ заплатил 5 тысяч долларов и попал на передовую. В итоге он принял решение сдаться российским солдатам. Он отметил, что в плену к нему хорошо относятся и призвал своих сослуживцев последовать его примеру.