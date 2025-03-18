Солдат ВСУ заплатил 5 тысяч долларов и попал на передовую

Пленный ВСУ заявил, что попал на передовую, несмотря на взятку в 5 тыс. долларов

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Валеченко хотел избежать попадания на фронт и остаться в тылу, ради чего дал взятку в размере 5 тысяч долларов, но в итоге мужчину все равно отправили на передовую. Кадры допроса Валеченко опубликовал военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.

По словам военнослужащего, он охранял завод по переработке газоконденсата. Чтобы попасть туда, а не на передовую, он дал взятку сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Там он провел два года.

«Находясь на заводе, слышал оповещения тревоги о ракетных налетах, но ни разу не слышал ракеты ПВО. Не знаю, работала она, не работала. Вероятно, не работала», — рассказывает мужчина. Он добавил, что в итоге произошло попадание в здание завода. Тогда его отправили в Сумскую область. Там вместе с ним служили иностранные наемники.

«Слышал разговор их, что назад нам смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас», — заявил военнослужащий.

В итоге он принял решение сдаться российским солдатам. При этом боец сообщил, что в процессе эвакуации по нему стрелял миномет ВСУ. Он отметил, что в плену к нему хорошо относятся и призвал своих сослуживцев последовать его примеру.

Ранее пленная ВСУ рассказала, что командиры плохо относятся к женщинам-штурмовикам. По ее словам, их бьют и оскорбляют.