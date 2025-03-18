Пленная ВСУ рассказала о нечеловеческом отношении командиров к женщинам-штурмовикам

Пленная Казымова: Командиры ВСУ избивают и оскорбляют женщин-штурмовиков

Женщины-штурмовики, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сталкиваются с жестоким отношением со стороны командования. Об этом рассказала военнослужащая 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Галина Казымова, которая попала в плен к российским войскам, ее слова приводит ТАСС.

«Бывают такие моменты, что и по ногам, и по рукам бьют и оскорбляют, как хотят, вообще, нечеловеческие отношения», — сообщила женщина.

Она выразила благодарность бойцам армии России, которые взяли ее в плен. По словам Казымовой, теперь она чувствует к себе человеческое отношение, ее накормили, напоили и переодели. Она подчеркнула, что не чувствует себя так, будто находится в плену.

Ранее украинский военный рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен.