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05:49, 18 марта 2025Бывший СССР

Пленная ВСУ рассказала о нечеловеческом отношении командиров к женщинам-штурмовикам

Пленная Казымова: Командиры ВСУ избивают и оскорбляют женщин-штурмовиков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Женщины-штурмовики, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сталкиваются с жестоким отношением со стороны командования. Об этом рассказала военнослужащая 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Галина Казымова, которая попала в плен к российским войскам, ее слова приводит ТАСС.

«Бывают такие моменты, что и по ногам, и по рукам бьют и оскорбляют, как хотят, вообще, нечеловеческие отношения», — сообщила женщина.

Она выразила благодарность бойцам армии России, которые взяли ее в плен. По словам Казымовой, теперь она чувствует к себе человеческое отношение, ее накормили, напоили и переодели. Она подчеркнула, что не чувствует себя так, будто находится в плену.

Ранее украинский военный рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен.

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