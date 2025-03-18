Украинский военный описал методичку по сдаче в плен

Украинский военный Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен

Военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Боец родом из Черниговской области, в молодости он попал в тюрьму за грабеж, потом был мобилизован в ряды украинской армии. По его словам, во время подготовки психолог объяснял методичку по сдаче в плен и правильному поведению в плену.

«Если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду. По барабану, сдавайте всех. Врать смысла нет, все проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — отметил Колодий.

Он сказал, что в плену следует вести себя спокойно, не впадать в панику. Пленный добавил, что чувствует себя хорошо.

Ранее о том, что украинским военным провели курс по поведению в плену, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, он читался направлявшимся в Курскую область соединениям ВСУ.

