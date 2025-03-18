Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:09, 18 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный описал методичку по сдаче в плен

Украинский военный Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Колодий рассказал, как его учили правильно сдаваться в плен. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Боец родом из Черниговской области, в молодости он попал в тюрьму за грабеж, потом был мобилизован в ряды украинской армии. По его словам, во время подготовки психолог объяснял методичку по сдаче в плен и правильному поведению в плену.

«Если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду. По барабану, сдавайте всех. Врать смысла нет, все проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — отметил Колодий.

Он сказал, что в плену следует вести себя спокойно, не впадать в панику. Пленный добавил, что чувствует себя хорошо.

Ранее о том, что украинским военным провели курс по поведению в плену, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, он читался направлявшимся в Курскую область соединениям ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Эксперт рассказал об иностранных наемниках в российском плену

    Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

    В Госдуме призвали США признать российский статус Крыма

    Россиянам раскрыли четыре способа увеличить пенсию

    Пенсионеры в Судже вынужденно воровали лекарства

    Трамп раскрыл подробности соглашения по Украине

    Рубио заявил о важности разговора Путина и Трампа

    Украинский военный описал методичку по сдаче в плен

    Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше