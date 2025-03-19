Украинский военный рассказал о советах инструктора сдаться в плен

Пленный боец ВСУ Конограй: Мединструктор посоветовал сдаться в плен

Плененный в приграничном районе Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Конограй рассказал, что в плен ему посоветовал сдаться инструктор по тактической медицине. Об этом военный заявил в разговоре с РИА Новости.

Конограй рассказал, что он проходил обучение в Гвардейском. «По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто, говорит, пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Говорит, не все русские плохие пацаны», — поделился он с агентством.

Военный признался, что именно из-за этого совета при приближении российских войск сказал сослуживцам, что не будет «ни стрелять, ни идти, ничего», а сразу сдастся.

Конограй рассказал, как попал на передовую. Впервые его пытались мобилизовать полгода назад, но тогда он смог откупиться за 2,5 тысяч долларов. Однако позднее его поймали в другом районе и после формальной медкомиссии и формальной подготовки сразу отправили на фронт в Курскую область.