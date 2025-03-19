Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 19 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о советах инструктора сдаться в плен

Пленный боец ВСУ Конограй: Мединструктор посоветовал сдаться в плен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Плененный в приграничном районе Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Конограй рассказал, что в плен ему посоветовал сдаться инструктор по тактической медицине. Об этом военный заявил в разговоре с РИА Новости.

Конограй рассказал, что он проходил обучение в Гвардейском. «По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто, говорит, пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Говорит, не все русские плохие пацаны», — поделился он с агентством.

Военный признался, что именно из-за этого совета при приближении российских войск сказал сослуживцам, что не будет «ни стрелять, ни идти, ничего», а сразу сдастся.

Конограй рассказал, как попал на передовую. Впервые его пытались мобилизовать полгода назад, но тогда он смог откупиться за 2,5 тысяч долларов. Однако позднее его поймали в другом районе и после формальной медкомиссии и формальной подготовки сразу отправили на фронт в Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

    На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

    Россиянам указали на повод для восторга после разговора Путина с Трампом

    Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

    Появились подробности про похищенную в Ачинске школьницу

    Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

    Турецкая лира резко упала на фоне задержания мэра Стамбула

    Приложения с рекламой заразили десятки миллионов смартфонов

    Россиянин попытался продать за границу военную радиостанцию и получил срок

    В Казахстане призвали бороться с ЛГБТ и иностранными кукловодами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше