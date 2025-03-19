Российские компании оказались в четыре раза дешевле иностранных

РБК: Российские акции оказались в четыре раза дешевле аналогичных иностранных

Акции российских компаний, обращающиеся на Мосбирже, всегда торговались с определенным дисконтом к уровню сравнимых зарубежных эмитентов, но за последние четыре года он вырос с 40 до 75 процентов. Об этом со ссылкой на оценку экспертов пишет РБК.

В частности, такие цифры привела старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, для развития фондового рынка дисконт нужно хотя бы вернуть на уровень 2021 года, когда российские компании стоили в два раза дешевле, чем конкуренты из Китая, Бразилии, ЮАР и ряда других стран.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых объяснила, что такая скидка связана с геополитическими факторами, в том числе с санкциями после начала боевых действий на Украине. Однако влияет на нее и макроэкономический фон — повышенная инфляция, рекордно высокая ключевая ставка, которую в ближайшее время не снизится.

Также инвесторов отпугивает валютный риск. Стоимость российской валюты на горизонте нескольких лет существенно снизилась, а ее высокая волатильность не позволяет просчитывать надежные стратегии.

Управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов добавил, что на цену влияют непростые условия, в которых компании ведут свою деятельность, в том числе сложности в расчетах, растущие издержки и зарплаты, регуляторные удары.

Малых полагает, что даже при частичном снятии санкций дисконт на российские акции будет сокращаться, но все равно останется выше, чем на рынках других развивающихся стран. По мнению директора по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, возвращение уровню 2021 года, то есть к 40 процентам, выглядит не слишком реальным.

Ранее сообщалось, что на фоне разочаровавшего инвесторов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов от достигнутых накануне локальных максимумов.