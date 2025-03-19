Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 19 марта 2025Экономика

Российские компании оказались в четыре раза дешевле иностранных

РБК: Российские акции оказались в четыре раза дешевле аналогичных иностранных
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Акции российских компаний, обращающиеся на Мосбирже, всегда торговались с определенным дисконтом к уровню сравнимых зарубежных эмитентов, но за последние четыре года он вырос с 40 до 75 процентов. Об этом со ссылкой на оценку экспертов пишет РБК.

В частности, такие цифры привела старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, для развития фондового рынка дисконт нужно хотя бы вернуть на уровень 2021 года, когда российские компании стоили в два раза дешевле, чем конкуренты из Китая, Бразилии, ЮАР и ряда других стран.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых объяснила, что такая скидка связана с геополитическими факторами, в том числе с санкциями после начала боевых действий на Украине. Однако влияет на нее и макроэкономический фон — повышенная инфляция, рекордно высокая ключевая ставка, которую в ближайшее время не снизится.

Также инвесторов отпугивает валютный риск. Стоимость российской валюты на горизонте нескольких лет существенно снизилась, а ее высокая волатильность не позволяет просчитывать надежные стратегии.

Управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов добавил, что на цену влияют непростые условия, в которых компании ведут свою деятельность, в том числе сложности в расчетах, растущие издержки и зарплаты, регуляторные удары.

Малых полагает, что даже при частичном снятии санкций дисконт на российские акции будет сокращаться, но все равно останется выше, чем на рынках других развивающихся стран. По мнению директора по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, возвращение уровню 2021 года, то есть к 40 процентам, выглядит не слишком реальным.

Ранее сообщалось, что на фоне разочаровавшего инвесторов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов от достигнутых накануне локальных максимумов.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

    Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России после просьбы признать его иноагентом

    Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта фальсификата

    Глобальному спросу на нефть спрогнозировали резкий рост

    В России подвели итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Умные кольца позволят глухим общаться

    Минобороны раскрыло подробности об ударе ВСУ после отказа Путина от атак по энергообъектам

    В России зафиксировали первый случай опасной болезни вейперов

    В Минобороны связали атаку ВСУ по нефтебазе в России с попыткой срыва инициатив Трампа

    Армия России сбила свои же запущенные по Украине беспилотники после приказа Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше