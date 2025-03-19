Употребивший кокаин с женской груди во время оргии пилот вернулся к работе

Пилот British Airways, перед рейсом употребивший кокаин с женской груди во время оргии, вернулся к работе. Об этом сообщил портал The Sun.

По данным источника, ранее уволенный Майк Битон убедил Управление гражданской авиации Великобритании, что он изменился. Пилот выполнил уже четыре рейса для грузовой авиакомпании European Cargo из Борнмута.

При этом источник издания в авиации счел это решение «отвратительным». «Ему следовало бы пожизненно запретить находиться в кабине экипажа», — заявил он.

Женатого пилота British Airways уволили из авиакомпании в сентябре 2023 года. Тогда стало известно, что перед полетом из ЮАР он устроил оргию, в ходе которой вместе с приятелями употреблял наркотики с обнаженных бюстов туристок.