Женатый пилот употребил кокаин с женской груди во время оргии и лишился работы

Женатый пилот авиакомпании British Airways употребил кокаин с голой женской груди во время оргии, похвастался этим и лишился работы. Историей поделился таблоид The Sun.

По данным издания, Майк Битон во всех интимных подробностях рассказал о своих похождениях в СМС-сообщении подруге-стюардессе. «Я был очень непослушным мальчиком», — признался ей британский пилот.

Известно, что Битон отдыхал в Йоханнесбурге, ЮАР, в перерыве между рейсами. Мужчина встретил двух местных молодых людей, туристку из Уэльса и испанку в ночном клубе. Сначала компания выпила в баре, а потом продолжила вечеринку в квартире одного из друзей.

Там приятели употребляли кокаин с обнаженных бюстов туристок, после чего британец совершил половой акт с одной из них. По словам Битона, это длилось «целую вечность». «Потом было так чертовски плохо, что я даже не мог поднять голову», — добавил он.

Уточняется, что Битон отправил это сообщение перед полетом в Лондон, и бортпроводница поставила в известность начальство. Авиакомпания была вынуждена отстранить пилота и отменить 12-часовой рейс, что стоило перевозчику 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 12 миллионов рублей).

По возвращении в Лондон Битон сдал анализ на наркотики, и результат был положительным. «Авиакомпания шокирована. Он больше никогда не будет летать», — заявили в British Airways. Более того, по данным The Sun, Битон оказался женат, но его супруга отказалась комментировать произошедшее.

Ранее женатый пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался. На случившееся пожаловался очевидец, перевозчик отнесся к произошедшему очень серьезно.