Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 28 сентября 2023Путешествия

Женатый пилот употребил кокаин с женской груди во время оргии и лишился работы

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Женатый пилот авиакомпании British Airways употребил кокаин с голой женской груди во время оргии, похвастался этим и лишился работы. Историей поделился таблоид The Sun.

По данным издания, Майк Битон во всех интимных подробностях рассказал о своих похождениях в СМС-сообщении подруге-стюардессе. «Я был очень непослушным мальчиком», — признался ей британский пилот.

Известно, что Битон отдыхал в Йоханнесбурге, ЮАР, в перерыве между рейсами. Мужчина встретил двух местных молодых людей, туристку из Уэльса и испанку в ночном клубе. Сначала компания выпила в баре, а потом продолжила вечеринку в квартире одного из друзей.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Там приятели употребляли кокаин с обнаженных бюстов туристок, после чего британец совершил половой акт с одной из них. По словам Битона, это длилось «целую вечность». «Потом было так чертовски плохо, что я даже не мог поднять голову», — добавил он.

Уточняется, что Битон отправил это сообщение перед полетом в Лондон, и бортпроводница поставила в известность начальство. Авиакомпания была вынуждена отстранить пилота и отменить 12-часовой рейс, что стоило перевозчику 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 12 миллионов рублей).

По возвращении в Лондон Битон сдал анализ на наркотики, и результат был положительным. «Авиакомпания шокирована. Он больше никогда не будет летать», — заявили в British Airways. Более того, по данным The Sun, Битон оказался женат, но его супруга отказалась комментировать произошедшее.

Ранее женатый пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался. На случившееся пожаловался очевидец, перевозчик отнесся к произошедшему очень серьезно.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

    Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа

    Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

    Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

    Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

    Цены на уран обновили рекорд

    Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

    Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

    Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

    Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости