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05:00, 19 марта 2025Забота о себе

Уставшей от 10 лет отношений с женатым мужчиной любовнице дали жесткий совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, десять лет встречающаяся с женатым мужчиной и уставшая от этого. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит издание Mirror.

По словам женщины, ей чуть за 40, она никогда не была замужем и не имела детей. У него есть него четверо детей в возрасте от 14 до 21 года. «Когда его жена узнала о нашем романе, она выгнала его. Теперь мы живем вместе. Проблема в том, что он до сих пор не развелся и, по моему мнению, слишком часто видится женой. Он забегает к ней, постоянно говорит с ней по телефону о детях или их доме», — рассказала женщина и добавила, что мужчина не стремится к тому, чтобы она общалась с его детьми.

«У нас серьезные отношения уже десять лет, а я все еще чувствую себя его любовницей или грязным маленьким секретом. Всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с ним о своих чувствах, он внушает мне чувство вины из-за детей», — добавила женщина. Она также спросила у Нолан, есть ли шансы на то, что мужчина изменится.

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В ответ на письмо коуч предположила, что мужчина не хочет ни меняться, ни идти на компромисс, борясь с чувством вины. Она посоветовала обсудить, почему партнер не разводится — возможно, он жалеет чувства детей или делает это из финансовых соображений.

Когда вы завели роман с ним, вы согласились принять весь эмоциональный багаж и сложности, связанные с разделением детей с бывшей. Это никуда не денется. Его дети уже выросли, и он не может заставить их подружиться с вами. Они могут обижаться на вас, потому что вы стали причиной расставания родителей. Хотя их отец был в равной степени виноват, легче обвинить вас

Колин Ноланкоуч по отношениям

Нолан также предложила договориться о границах относительно общения с женой, а также попросить мужчину не заходить к ней домой, если дело не касается детей.

Ранее Нолан дала совет разозленному мужчине, которому жена призналась в старом романе. Она обратила внимание на то, что 30 лет счастливого брака значат гораздо больше, чем интрижка с незначительным количеством поцелуев.

Вот это да!
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