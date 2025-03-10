Мужчина оказался в трудном положении после признания жены о событиях 30-летней давности

К коучу по отношениям Колин Нолан обратился мужчина, которому жена призналась в старом романе. Письмо читателя и ответ специалистки приводит издание Mirror.

По словам мужчины, ему 55 лет, его жене 54, в браке они провели 30 лет. «Мы были молоды, когда встретились, но это была любовь с первого взгляда, по крайней мере для меня, и мы построили счастливую совместную жизнь, воспитали замечательную дочь», — написал он.

Несколько месяцев назад жена призналась, что когда они только начали встречаться, влюбилась в парня немного старше ее, с которым вместе работала. «Они целовались и делали кое-что еще несколько раз, но до полноценного секса дело не дошло. Она говорит, что интрижка была недолгой и заставила понять, что она предана мне», — добавил мужчина. Их роман закончился, когда коллега нашел другую работу.

Автор письма добавил, что жена решила признаться ему в старом романе, когда они смотрели фильм с похожим сюжетом. Она заверила, что чувствует себя спокойно, говоря об измене, так как эти события происходили 30 лет назад. Однако мужчина не может перестать думать об этой истории и чувствует, что его предали. Он утверждает, что если бы узнал об измене, вероятно, не стал бы строить семью с этой женщиной.

Нолан напомнила мужчине, что он провел с женой 30 лет. «Это значит гораздо больше, чем очень кратковременный роман с небольшим количеством поцелуев и неловкости, произошедший тогда, когда ваши отношения были еще совсем новыми», — подчеркнула она.

И если эта влюбленность — худшее, что случилось с вашими отношениями за 30 лет, я не думаю, что вам есть о чем беспокоиться. И ваша жена явно чувствовала, что ваши отношения были достаточно крепкими, чтобы справиться с этой информацией

Колин Нолан коуч по отношениям

Нолан предложила мужчине обсудить переживания с психотерапевтом и проработать возможные проблемы. «Что бы ни было причиной, займитесь этим во время терапии и не позволяйте этому испортить жизнь, которая кажется очень хорошей», — заключила она.

Ранее к Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Читательница рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.