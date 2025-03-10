Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 10 марта 2025Забота о себе

Мужчина оказался в трудном положении после признания жены о событиях 30-летней давности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Колин Нолан обратился мужчина, которому жена призналась в старом романе. Письмо читателя и ответ специалистки приводит издание Mirror.

По словам мужчины, ему 55 лет, его жене 54, в браке они провели 30 лет. «Мы были молоды, когда встретились, но это была любовь с первого взгляда, по крайней мере для меня, и мы построили счастливую совместную жизнь, воспитали замечательную дочь», — написал он.

Несколько месяцев назад жена призналась, что когда они только начали встречаться, влюбилась в парня немного старше ее, с которым вместе работала. «Они целовались и делали кое-что еще несколько раз, но до полноценного секса дело не дошло. Она говорит, что интрижка была недолгой и заставила понять, что она предана мне», — добавил мужчина. Их роман закончился, когда коллега нашел другую работу.

Автор письма добавил, что жена решила признаться ему в старом романе, когда они смотрели фильм с похожим сюжетом. Она заверила, что чувствует себя спокойно, говоря об измене, так как эти события происходили 30 лет назад. Однако мужчина не может перестать думать об этой истории и чувствует, что его предали. Он утверждает, что если бы узнал об измене, вероятно, не стал бы строить семью с этой женщиной.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Нолан напомнила мужчине, что он провел с женой 30 лет. «Это значит гораздо больше, чем очень кратковременный роман с небольшим количеством поцелуев и неловкости, произошедший тогда, когда ваши отношения были еще совсем новыми», — подчеркнула она.

И если эта влюбленность — худшее, что случилось с вашими отношениями за 30 лет, я не думаю, что вам есть о чем беспокоиться. И ваша жена явно чувствовала, что ваши отношения были достаточно крепкими, чтобы справиться с этой информацией

Колин Ноланкоуч по отношениям

Нолан предложила мужчине обсудить переживания с психотерапевтом и проработать возможные проблемы. «Что бы ни было причиной, займитесь этим во время терапии и не позволяйте этому испортить жизнь, которая кажется очень хорошей», — заключила она.

Ранее к Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Читательница рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.

    Обсудить
    Последние новости

    Прорыв в Суджу по газопроводу сравнили с «атакой мертвецов» времен Первой мировой войны

    Советник патриарха Кирилла рассказал о распахнувшихся вратах ада

    Союзник России предложил сыграть роль в украинском урегулировании

    Россиянин описал девушек на пляже Испании фразой «ничего не стыдятся»

    Российский регион подвергся атаке беспилотников

    В подполье сообщили о низком уровне поддержки Зеленского среди украинцев

    В ЦИК Румынии объяснили недопуск Джорджеску к выборам

    Германии предрекли «долговую яму» из-за перевооружения

    Мужчина оказался в трудном положении после признания жены о событиях 30-летней давности

    Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше