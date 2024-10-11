Возмущенная сексуальным поведением лучшей подруги женщина получила совет

К эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Ее письмо и совет, который она получила, публикует издание Mirror.

Девушка рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы. Подруга призналась, что с любовником чувствует себя счастливой. «Я предпочла бы не знать подобных секретов, но она заявила, что ей больше не с кем поговорить. Если их партнеры узнают о неверности, это причинит им много боли. Что мне сказать ей?» — поинтересовалась она.

Нолан посоветовала вывести подругу на откровенный разговор и прямо рассказать о дискомфорте из-за сложившейся ситуации. Также, по мнению эксперта по отношениям, если неверная жена не уверена, что брак сохранится, то ей необходимо открыто обсудить все с мужем. К тому же, если женщина уйдет от супруга, то любовник может запаниковать и вернуться к жене, считает специалистка.

«Друзья говорят нам такие вещи, чтобы снять с себя бремя вины. Может быть, она надеялась, что вы скажете, что она не ужасный человек или как-то поддержите ее, чтобы она бросила мужа и сбежала с этим парнем. Дайте ей понять, что вы не хотите терять ее дружбу, но и не хотите больше быть вовлеченной в эту ситуацию. Прежде всего, ей нужно принять решение о будущем собственного брака», — посоветовала эксперт.

Ранее Нолан дала совет 70-летнему мужчине, у которого никогда не было отношений. Она заверила, что никогда не поздно заводить новые знакомства, и подсказала, как это сделать.