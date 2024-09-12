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07:00, 12 сентября 2024Забота о себе

Никогда не имевшему отношений 70-летнему мужчине подсказали способ завести роман

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Специалистка по отношениям Колин Нолан дала совет 70-летнему британцу, у которого не было опыта романов и который мечтает об отношениях. Способ найти партнершу она подсказала пожилому мужчине в колонке для издания Mirror.

Мужчина предположил, что не нравится женщинам из-за своей внешности и нелюбви к алкоголю. «Там, где я живу, кажется, никто не любит непьющих, но я просто не понимаю удовольствия в опьянении и уходе из дома. Или, может быть, это связано со шрамами от ожогов, уродующими меня, может быть, женщины просто не хотят, чтобы их видели со мной», — пишет он.

Автор письма пытался влиться в разные компании, но там люди смеялись над его трезвенностью и шрамами, а однажды даже выдохнули ему в лицо сигаретный дым. «Я не был на вечеринках уже 20 лет, и такое ощущение, что никто не хочет даже попытаться познакомиться со мной. Я изо всех сил пытаюсь понять, что делать, не слишком ли поздно вообще вести общественную жизнь?» — задался вопросом он.

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Нолан отметила, что никогда не поздно завести друзей или найти отношения, и посоветовала радоваться тому, что мужчину не приняли в коллективах, где практикуется грубость. «Вы не говорите, есть ли у вас какие-либо интересы или хобби, но зачастую это хороший способ познакомиться с новыми людьми. Подумайте о том, чтобы вступить в клубы на основе своих интересов, потому что тогда вы будете среди единомышленников», — порекомендовала она.

Специалистка также отметила, что существует много клубов, специально предназначенных для общения и обучения лиц пожилого возраста, можно найти и те, в которые ходят люди с увечьями. «Что касается выпивки, вы можете сформулировать отказ так: "Я могу хорошо провести время без алкоголя, если ты не можешь, это твоя проблема". Но я чувствую вашу боль, потому что не пью, и люди смотрят на меня, как на инопланетянку, когда я прошу чашку чая!» — добавила Нолан.

Ранее к Нолан обратилась девушка, признавшаяся, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей по мелочам. Специалистка ответила, что причиной вранья может быть как раз то, что парень чувствует недоверие.

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      Александра Лисица
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