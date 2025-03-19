В Белом доме раскрыли приоритеты США по Украине

Левитт: Сделка с Украиной по редкоземельным металлам остается в планах США

Сделка с Украиной по редкоземельным металлам остается в планах, однако в данный момент США сконцентрированы на мирном урегулировании конфликта. Приоритеты Вашингтона раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Она отметила, что стороны сильно продвинулись в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Также Трамп и Зеленский во время телефонного разговора сошлись во мнении о том, что мира на Украине можно достичь.