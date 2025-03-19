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21:00, 19 марта 2025Мир

Зеленский подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня

Зеленский в разговоре с Трампом подтвердил готовность к режиму прекращения огня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Также сообщается, что Трамп и Зеленский во время телефонного разговора сошлись во мнении о том, что мира на Украине можно достичь. «Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь», — говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Наряду с этим Зеленский в ходе телефонного разговора запросил у президента США дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кроме того, 19 марта Зеленский по итогам разговора с Трампом согласился прекратить удары Украины по российским энергетическим объектам.

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