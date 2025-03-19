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19:39, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам

Bloomberg: Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, является первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетней войны», — пишет издание.

Источник издания заявил, что обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Ранее Трамп также оценил разговор с украинским лидером, отметив, что он прошел очень хорошо. По его словам, переговоры длились около часа.

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