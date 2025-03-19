В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Два возгорания возникли и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект», — заявил чиновник.

Он добавил, что после атаки дрона пожар также начался в Днепре.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.