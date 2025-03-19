В ДНР сообщили о возросшем числе пострадавших при обстреле ВСУ

Мэр Приходько: При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 11 человек

При обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 11 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати», — написал он. Часом ранее Приходько сообщал о девяти раненных.

Градоначальник сообщил, что удар по центру и жилому массиву «Строитель» в Горловке нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска оттесняют ВСУ из Дзержинска (украинское название Торецк). По его словам, именно оттуда украинская армия наносит удары по мирному населению Горловки.