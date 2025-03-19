Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 19 марта 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о возросшем числе пострадавших при обстреле ВСУ

Мэр Приходько: При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 11 человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

При обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 11 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до одиннадцати», — написал он. Часом ранее Приходько сообщал о девяти раненных.

Градоначальник сообщил, что удар по центру и жилому массиву «Строитель» в Горловке нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска оттесняют ВСУ из Дзержинска (украинское название Торецк). По его словам, именно оттуда украинская армия наносит удары по мирному населению Горловки.

    Обсудить
    Последние новости

    Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

    В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

    Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

    В Starlink появился самый дешевый тариф

    Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

    Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

    Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

    В России предложили ввести минимальные цены на специи

    Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

    Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше