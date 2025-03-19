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16:36, 19 марта 2025Из жизни

В Египте нашли гробницу загадочной царской династии

В Египте найдена гробница загадочной династии Абидоса возрастом 2,6 тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи нашли древнюю царскую гробницу загадочной династии во время раскопок в Египте. Об этом пишет Ancient Origins.

Совместная работа египетских экспертов и команды археологов из Пенсильванского университета привела к удивительной находке в некрополе Гебель Анубис в Абидосе, расположенном в мухафазе Сохаг на юге Египта. В ходе раскопок была обнаружена царская гробница возрастом около 2,6 тысячи лет. Гробница позволяет по-новому взглянуть на так называемую династию Абидоса, в значительной степени загадочную группировку, которая правила Верхним Египтом между 1700 и 1600 годами до нашей эры и не относилась к династии фараонов.

В течение многих лет ученые спорили о фактическом существовании династии Абидос, поскольку исторические свидетельства были скудными и неубедительными. Однако все больше археологических находок, в том числе царская гробница, подтверждают справедливость предположений ученых. Археологи полагают, что гробница принадлежит раннему правителю династии Абидос, возможно, предшественнику царя Сенебкая. Гробница Сенебкая была найдена в Абидосе в 2014 году.

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Археологам пришлось углубиться на семь метров под землю, чтобы добраться до места захоронения. Сама гробница состоит из погребальной камеры из известняка, увенчанной сводами из сырцового кирпича, высота которых первоначально составляла пять метров. Внутри помещения по бокам от входа расположены гравюры с изображением богинь Исиды и Нефтиды, а на остатках иероглифических надписей указано имя погребенного царя.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми деньгами дьявола. В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

Вот это да!
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