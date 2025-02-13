Найдены клады с древними деньгами дьявола

LiveScience: В Нидерландах нашли три клада VII века с деньгами дьявола

В Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». Об этом пишет LiveScience.

Тайники с золотыми и серебряными монетами, а также украшениями и просто кусками серебра и золота нашли во время раскопок в деревне Хезинген, расположенной в 130 километрах от Амстердама. Всего было найдено более сотни артефактов. Специалисты считают, что их спрятали в VII веке нашей эры.

Руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт заявил, что клады представляли собой подношение языческим богам. На месте были также найдены ямы, в которые ранее были вкопаны священные столбы. Рядом с ними язычники совершали свои ритуалы. Христианские миссионеры боролись с подобными практиками и прозвали принесенные богам деньги дьявольскими. В дошедших до наших дней крещальных обетах, которые должны были произносить язычники, принимая новую веру, отдельно требовался отказ от обрядов с «деньгами дьявола».

Де Корт отметил, что 1300 лет назад территорию, где нашли монеты, населяли племена германцев. Химический анализ почвы показал, что там также приносили в жертву животных. Однако установить, каким именно богам поклонялись местные жители, пока не удалось.

По словам Де Корта, место, где раскопали клады, было найдено в 2020 году охотниками за сокровищами, которые прочесывали местность металлоискателями. Они сразу же сообщили о находке властям, и с тех пор там работала археологическая экспедиция.

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