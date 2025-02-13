Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:23, 13 февраля 2025Из жизни

Найдены клады с древними деньгами дьявола

LiveScience: В Нидерландах нашли три клада VII века с деньгами дьявола
Никита Савин
Никита Савин

Фото: De Kort, J.-W. et al. (2024) Diobolgeldæ, Medieval Archaeology

В Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». Об этом пишет LiveScience.

Тайники с золотыми и серебряными монетами, а также украшениями и просто кусками серебра и золота нашли во время раскопок в деревне Хезинген, расположенной в 130 километрах от Амстердама. Всего было найдено более сотни артефактов. Специалисты считают, что их спрятали в VII веке нашей эры.

Руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт заявил, что клады представляли собой подношение языческим богам. На месте были также найдены ямы, в которые ранее были вкопаны священные столбы. Рядом с ними язычники совершали свои ритуалы. Христианские миссионеры боролись с подобными практиками и прозвали принесенные богам деньги дьявольскими. В дошедших до наших дней крещальных обетах, которые должны были произносить язычники, принимая новую веру, отдельно требовался отказ от обрядов с «деньгами дьявола».

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

Де Корт отметил, что 1300 лет назад территорию, где нашли монеты, населяли племена германцев. Химический анализ почвы показал, что там также приносили в жертву животных. Однако установить, каким именно богам поклонялись местные жители, пока не удалось.

По словам Де Корта, место, где раскопали клады, было найдено в 2020 году охотниками за сокровищами, которые прочесывали местность металлоискателями. Они сразу же сообщили о находке властям, и с тех пор там работала археологическая экспедиция.

Ранее в Великобритании школьник нашел в поле навершие редчайшего меча. Находку датировали XIII веком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?

      В российском регионе отразили атаку беспилотников

      В Европе выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона

      Найдены клады с древними деньгами дьявола

      В США заявили об изменении Трампом принципа ведения дел с Европой

      Подросток зачал ребенка с учительницей и попросил не сажать ее в тюрьму

      Врач развеяла главный миф о кофе

      Адвокат рассказал о тяжелом положении Винника летом 2024 года

      В России захотели ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

      В Гренобле произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше