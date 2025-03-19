В Генпрокуратуре раскрыли сумму хищений в сфере нацпроектов за 2024 год

Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 млрд руб., заведено 863 дел

В 2024 году сотрудники прокуратуры раскрыли хищения на сумму четыре с половиной миллиарда рублей в сфере национальных проектов. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства по итогам прошедшего года с участием президента страны Владимира Путина, пишет ТАСС.

Краснов отметил, что по факту этих преступлений следователи возбудили 863 уголовных дела. По его словам, за 2024 год правоохранители пресекли 91 тысячу нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов.

Во время коллегии Путин дал поручение прокурорам детально проанализировать острые системные проблемы, волнующие граждан страны.

