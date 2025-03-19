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11:19, 19 марта 2025Мир

В Германии назвали бесстыдством идею выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

Tagesspiegel: Идея выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН — бесстыдство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Идея выдвинуть уходящую главу МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя (ГА) Генассамблеи ООН является полным бесстыдством. С таким заявлением в интервью газете Der Tagesspiegel выступил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась намерению выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. По ее словам, странно «видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи».

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