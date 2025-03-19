В Германии назвали бесстыдством идею выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

Идея выдвинуть уходящую главу МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя (ГА) Генассамблеи ООН является полным бесстыдством. С таким заявлением в интервью газете Der Tagesspiegel выступил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
«Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась намерению выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. По ее словам, странно «видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи».