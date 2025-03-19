В Госдуме назвали разницу концепций России и США по урегулированию украинского конфликта

Депутат ГД Попов: Россия не испытывает иллюзий касательно позиции США по Украине

Депутат Госдумы Евгений Попов назвал разницу концепций России и США по урегулированию украинского конфликта. Его комментарий публикует РИА Новости.

По словам парламентария, США ожидают немедленного прекращения огня и перемирия безо всяких условий, а Россия выступает за установление прочного мира на годы или даже десятилетия вперед.

Депутат также выразил мнение, что исключительным условием достижения прогресса на мирных переговорах является то, что российская сторона не меняет своих позиций.

«Мы не испытываем никаких иллюзий [касательно позиции США по Украине], понимаем, что это долгий и сложный процесс. (...) Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился», — обозначил Попов.

Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. В ходе них стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта. Разговор длился около двух часов.