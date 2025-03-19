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08:29, 19 марта 2025Россия

В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Депутат ГД Шеремет: После разговора Путина и Трампа упала стена недоверия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Госдуме оценили итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению депутата Михаила Шеремета, после состоявшегося диалога упала стена недоверия, передает РИА Новости.

«Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу», — обозначил Шеремет.

По словам парламентария, президенты сделали серьезный шаг для выстраивания доверительных российско-американских отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.

«[Еще] начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — добавил политик.

Во вторник, 18 марта, Путин и Трамп провели переговоры в телефонном формате. В ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта. Разговор длился около двух часов.

Вот это да!
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